IND vs BAN 1st ODI: क्या मैच में हो सकती है बारिश ? देखें ढाका का लाइव वेदर अपडेट

IND vs BAN: आज तीन मैच की सीरीज का पहला मुकाबला है जो भारत और बांग्लादेश के बीच खेली जाएगी यह मैच ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा| इसमें भारत के क्रिकेट खिलाड़ी मौजूद रहेंगे|

जहां एक तरफ भारतीय टीम के लिए कई दिग्गज खिलाड़ी जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल ब्रेक के बाद वापसी कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम में भी कुछ नए चेहरे नजर आने वाले हैं। इस मैच के शुरू होने से पहले धाका का मौसम भी जान लेना बेहद जरुरी है।

बताया जा रहा है कि इस मुकाबले में बारिश की भविष्यवाणी नहीं है। ऐसे में दर्शकों को पूरे मैच का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। मीरपुर में ठंडा मौसम होगा। इसलिए ओस अहम भूमिका निभा सकती है।मैच वाले दिन यहां का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

IND vs BAN Head to Head in ODI

भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए वनडे मैचों के रिकॉर्ड की बात करें तो इसमें भारतीय टीम का दबदबा नजर आता है। दोनों के वनडे में कुल 35 बार आमने सामने हुई (जिन मैचों के नतीजे आए)। इसमें भारत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है।