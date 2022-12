IND VS BAN 3rd ODI : टीम इंडिया की बैटिंग शुरू, धवन के साथ क्रीज पर उतरे ईशान किशन

IND VS BAN 3rd ODI : बांग्लादेशी टीम (Bangladeshi Team) ने शुरुआती दो मुकाबलों में जीत दर्ज करके सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली थी। ऐसे में भारतीय टीम (Team India) के लिए यह मुकाबला काफी महत्वपूर्ण है । वह जीत दर्ज करके क्लीन स्वीप होने से बचना चाहेगी। चोटिल होने के चलते इस मुकाबले से नियमित कप्तान रोहित शर्मा (Captain Rohit Sharma), कुलदीप सेन (Kuldeep Sen) और दीपक चाहर (Deepak Chahar) बाहर हो चुके हैं। रोहित के बाहर होने के चलते केएल राहुल को कप्तानी की जिम्मेदारी मिली है।

बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। भारतीय टीम में दो बदलाव किए गए हैं। रोहित शर्मा और दीपक चाहर इस मुकाबले से बाहर हो गए थे। उनकी जगह ईशान किशन और कुलदीप यादव को मौका मिला है।

भारत (प्लेइंग इलेवन): शिखर धवन, ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (कप्तान/कप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक।

