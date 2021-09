IND vs ENG: इंग्लैंड को दूसरा झटका लगते ही रोमांचक हुई जंग, भारत की तरफ से हो रही आक्रामक गेंदबाजी

IND vs ENG: भारत (India) और इंग्लैंड (England) के बीच चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। चौथा मैच लंदन के द ओवल मैदान में खेला जा रहा है। आज टेस्ट का आखिरी और महत्वपूर्ण दिन है। भारत (India) के द्वारा दिए गए 368 रनों का इंग्लैंड पीछा करते हुए अपने दो विकेट गंवा दिए हैं।

हालांकि, इंग्लैंड (England) का ​स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया है। कप्तान जो रूट और हसीब हमीद की जोड़ी इस समय क्रीज पर मौजूद है। डेविड मलान 5 रन बनाकर रनआउट हुए। इंग्लैंड को जीत के लिए 237 रन की दरकार है। लंच तक इंग्लैंड का स्कोर 131/2 पहुंचा था।

WICKET!

Dawid Malan is run out for 5 runs.

Live – https://t.co/OOZebPnBZU #ENGvIND pic.twitter.com/Y0te8jQG3C

