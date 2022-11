IND vs ENG 2nd Semifinal : हर्षल पटेल की गेंद पर प्रैक्टिस के दौरान विराट कोहली चोटिल, जानें इंजरी अपडेट

IND vs ENG 2nd Semifinal: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 (ICC T20 World Cup 2022) में 10 नवंबर को भारत को अपना सेमीफाइनल मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है। एडिलेड ओवल मैदान पर जब 9 नवंबर को टीम इंडिया (Team India) प्रैक्टिस के लिए पहुंची, तो इस दौरान विराट कोहली (Virat Kohli) चोटिल हो गए। हर्षल पटेल (Harshal Patel) की गेंद पर विराट को ग्रोइन में इंजरी हुई, जिसके बाद वह नेट्स से चले गए। रेवस्पोर्ट्स ने विराट की इंजरी की खबर ट्विटर पर शेयर की। हालांकि इसके बाद खबर आई है कि विराट कोहली फिलहाल ठीक हैं और उन्होंने फैन्स के साथ सेल्फी भी क्लिक कराई है।

