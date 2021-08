IND Vs ENG: पूर्व महान स्पिनर भारतीय टीम पर भड़का, कहा ‘आप एक इनिंग के लिए टीम नहीं चुनते हैं’

IND Vs ENG: भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स(LORDS) के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जा रहा दूसरा टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। चौथे दिन के आखिरी सेशन में मोईन अली ने अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा को 8 रनों के अंदर पवेलियन भेजकर इंग्लिश टीम की मैच में वापसी कर दी है। चौथे दिन पिच से स्पिन(SPIN) गेंदबाजों को टर्न मिलती दिखाई दी, जिसका फायदा मोईन(MOIN ALI) और इंग्लैंड टीम को मिला। मोईन अली के दो विकेट लेने के बाद पूर्व महान स्पिनर शेन वॉर्न ने ट्वीट (TWIT)करते हुए लिखा, ‘एक स्पिनर गेम का रुख मोड़ रहा है। सरप्राइज, सरप्राइज(SURPRISE), इसी वजह से आप एक स्पिनर को खिलाते हैं फर्क नहीं पड़ता चाहे कंडिशंस जो भी हो। याद रखिए आप एक इनिंग के लिए टीम नहीं चुनते हैं। स्पिन टू विन(SPIN TO WIN)।

A spinner turning the game !!!! Surprise surprise, this is why you always play a spinner no matter what the conditions ! Remember you don’t pick a team just for the first innings. Spin to win @SkyCricket 👏🏻👏🏻👏🏻

— Shane Warne (@ShaneWarne) August 15, 2021