IND vs ENG: भारत ने जीता दूसरा टेस्ट मैच, 157 रनों से दर्ज की जीत

IND vs ENG: भारत ने चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 157 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2—1 से आगे हो गयी है। इस मैच में उमेश यादव ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए हैं। चौथा टेस्ट मैच ओवल में खेला जा रहा था।

चौथे टेस्ट मैच (fourth test match) में टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 368 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड को दिया है। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की ढेर हो गयी। इसके साथ ही इस मैच में जसप्रीत ​बुमराह के नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ। बता दें कि, पांच मैचों की इस सीरीज में टीम इंडिया 2—1 से आगे है। हालांकि, टेस्ट का पहला मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था।

India go 2-1 up in the Test series 🎉#WTC23 | #ENGvIND | https://t.co/zRhnFj1Srx pic.twitter.com/IvwZE1THXB

— ICC (@ICC) September 6, 2021