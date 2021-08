IND vs ENG: टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बनने पर अनिल कुंबले ने जेम्स एंडरसन को जानें क्या कहा

IND vs ENG: भारत और इंग्लैंड(India Vs England) के बीच नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट खेला जा रहा है। इस मैच के तीसरे दिन शुक्रवार को इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने एक नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। एंडरसन भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल(Lokesh Rahul) को आउट करने के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज(Third Bowler) बन गए।

Congratulations @jimmy9 Fantastic to see a fast bowler get up there. #legend @ECB_cricket

— Anil Kumble (@anilkumble1074) August 6, 2021