IND Vs ENG: स्लेजिंग को लेकर मैन ऑफ द मैच केएल राहुल का बड़ा बयान, जानें ऐसा क्या कह दिया

IND Vs ENG: विराट कोहली एंड कंपनी(KOHLI AND CO) ने यह साबित कर दिया है कि वह दुनिया के किसी भी कोने में जाकर जीत दर्ज कर सकते हैं और विरोधी टीम कोई भी हो, यह टीम इंडिया किसी से डरने वाली नहीं है। लॉर्ड्स टेस्ट में भारत की 151 रनों की शानदार जीत के बाद मैन ऑफ द मैच(MAN OF THE MATCH) चुने गए केएल राहुल ने स्लेजिंग को लेकर कहा कि ऐसी छींटाकशी का हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है।

भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स टेस्ट(LORDS TEST) के दौरान कई बार इंग्लैंड और भारत के खिलाड़ी आपस में उलझते नजर आए थे। मैच के बाद जब राहुल से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, ‘जब दो टॉप(TWO TOP) की टीमें भिड़ती हैं, तो आप शानदार स्किल्स के साथ कुछ छींटाकशी की भी उम्मीद करते हैं। हम इस तरह की छींटाकशी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आप हमारे एक खिलाड़ी को टारगेट करो और हम 11 के 11 वापस उससे भिड़ जाएंगे।’ जेम्स एंडरसन-विराट कोहली, जोस बटलर-जसप्रीत बुमराह मैच के दौरान आपस में कहासुनी(KHASUNI) करते देखे गए थे।