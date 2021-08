IND Vs ENG: जो रुट और ऋषभ पंत के बीच हुई जुबानी जंग पर फैंस ने बनायें अजीबो गरीब मीम्स,हंसते हंसते हो जायेंगे पागल

IND Vs ENG: भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स(LORDS) के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जा रहा दूसरा टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। टेस्ट के आखिरी दिन भारत की सारी उम्मीदें ऋषभ पंत पर टिकी होंगी। खराब रोशनी के चलते चौथे दिन का खेल समय से पहले समाप्त हुआ, जिससे इंग्लिश कप्तान जो रूट(JOROOT) बिलकुल भी खुश नजर नहीं आए। दिन का खेल खत्म घोषित होने पर रूट अपना आपा खो बैठे और पंत(PANT) के साथ बहस करते हुए दिखाई दिए, जिसका फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। फैन्स ने इस फोटो को शेयर करते हुए मजेदार कमेंट्स भी किए हैं।

— Expert on Everything Joshi (@SamyukthaJoshi) August 15, 2021

Pant and Root discussing US withdrawal from Afghanistan pic.twitter.com/qsW1Sesr8K

Average road rage scenes in Delhi with Rishabh Pant being a "jaat boy" here. pic.twitter.com/9qFa9BiEkD

— V (@imvrb__09) August 15, 2021