IND Vs ENG: कभी लार्ड्स की बालकनी से गांगुली ने लहराया था टी-शर्ट,​कोहली ने भी किया है कुछ ऐसा वर्षो तक किये जायेंगे याद

IND Vs ENG: भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच लॉर्ड्स(Lords) के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जा रहा है। बतौर कप्तान विराट कोहली के लिए इंग्लैंड दौरे(England Tour) की शानदार शुरुआत हुई है और टीम इंडिया अबतक इस टूर पर अंग्रेजों पर हावी नजर आई है। फील्ड(Field) पर अपने आक्रामक अंदाज के लिए मशहूर कप्तान कोहली का एक फोटो सोशल मीडिया(Social Media) पर काफी धमाल मचा रहा है। इस फोटो में विराट लॉर्ड्स की बालकनी(Balkani) में नागिन डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल हो रहे फोटो में विराट के साथ बालकनी में केएल राहुल और मोहम्मद सिराज खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि भारतीय कप्तान नागिन डांस(Nagin Dance) करते दिख रहे हैं। इस दौरान विराट के चेहरे पर स्माइल है और कैप्टन का कूल अंदाज देखकर राहुल और सिराज भी काफी खुश(happy) दिख रहे हैं।

Kohli doing naagin dance or what ? pic.twitter.com/H9ts7yMwfK

— Ríyu (@peachworld26) August 13, 2021