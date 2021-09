IND vs ENG: जीत की ओर बढ़ी टीम इंडिया, बुमराह के नाम पर दर्ज हुआ ये रिकॉर्ड

IND vs ENG: भारत (India) और इंग्लैंड (England) के बीच चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। चौथे टेस्ट मैच (fourth test match) में टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 368 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड को दिया है। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 150 के करीब रन बना लिए हैं।

कप्तान जो रूट और क्रिस वोक्स की जोड़ी इस समय क्रीज पर मौजूद है। जडेजा ने मोईन अली को बिना खाता खोले पवेलियन की राह दिखाई। इसके साथ ही इस मैच में जसप्रीत ​बुमराह के नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ। उन्होंने ओली पोप को आउट करने के बाद जॉनी बेयरस्टो को भी अपना शिकार बनाया।

