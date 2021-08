IND Vs ENG: इंग्लैंड की लॉर्ड्स टेस्ट में हुई हार पर भारत के पूर्व ओपनर बल्लेबाज ने ट्वीट कर लिया मजा

IND Vs ENG: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) खेली जा रही है। सीरीज का दूसरा टेस्ट लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया, जिसे भारत ने 151 रनों से अपने नाम कर लिया। इस मैच के दौरान भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों के बीच जमकर छींटाकशी देखने को मिली। जेम्स एंडरसन(JA) और विराट कोहली के बीच कहासुनी हुई, जसप्रीत बुमराह और जोस बटलर के बीच काफी तनाव देखने को मिला, लेकिन इन सबका असर भारत पर पॉजिटिव(Positive) रूप में पड़ा और कप्तान विराट ने मैच के बाद कहा कि मैदान पर जो कुछ हुआ, उससे हमें मदद मिली। इन सबको लेकर टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने एक ट्वीट(TWIT) किया है, जो खूब वायरल हो रहा है।

If 15th August has taught anything to the British, it is to never mess with Indians after 15th August😎 #ENGvIND pic.twitter.com/IuhvBORNMU

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) August 16, 2021