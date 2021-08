IND Vs ENG: बार्मी-आर्मी के इस ट्वीट पर मचा बड़ा बवाल, भारत के क्रिकेट प्रशंसक हुए नाराज

IND Vs ENG: इंग्लैंड की बार्मी आर्मी(England Bormy Army) टीम इंडिया और टीम इंडिया के खिलाड़ियों को लेकर ऊटपटांग ट्वीट करता रहता है। कप्तान विराट कोहली का मजाक उड़ाते हुए बार्मी आर्मी ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया है, जिससे इंडियन क्रिकेट फैन्स(Cricket Fans) भड़क उठे हैं। इस ट्वीट में जेम्स एंडरसन की बुढ़ापे की फोटो शेयर करते हुए बार्मी आर्मी ने लिखा कि 2050 में 68 साल के एंडरसन ने विराट कोहली जूनियर(Virat Junior) को पहली ही गेंद पर आउट कर अपना 1500वां टेस्ट विकेट पूरा किया। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) खेली जा रही है, जिसका पहला टेस्ट नॉटिंघम(nontingham) में खेला गया था।

The year is 2050 and a 68 year-old Jimmy Anderson has taken his 1,500th Test Wicket snicking off Virat Kohli Jr first ball. pic.twitter.com/JwKQhataCY

— England's Barmy Army (@TheBarmyArmy) August 9, 2021