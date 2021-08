IND Vs ENG: सिर पर गेंद लगने से भारत का ये प्रमुख खिलाड़ी हुआ चोटिल, कौन करेगा पहले टेस्ट मैच में ओपनिंग बड़ा सवाल

IND Vs ENG: भारत के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल(Mayank agrwal) प्रैक्टिस सेशन के दौरान टीम के साथी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की शॉर्ट गेंद सिर पर लगने के कारण बुधवार से शुरू होने वाले इंग्लैंड(England) के खिलाफ शुरुआती टेस्ट से बाहर हो गए।

NEWS 🚨- Mayank Agarwal ruled out of first Test due to concussion.

The 30-year-old is stable and will remain under close medical observation.

More details here – https://t.co/6B5ESUusRO #ENGvIND pic.twitter.com/UgOeHt2VQQ

