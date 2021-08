IND Vs ENG: वसीम जाफर ने अनोखे अंदाज में बताया भारतीय टीम में किसको मिलेगा प्लेइंग इलेवन में मौका

IND Vs ENG: भारत और इंग्लैंड के बीच 4 अगस्त से नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर पांच मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट(test match) मैच खेला जाना है। इस टेस्ट मैच से दो दिन पहले टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल (MAyank Agrwal) पर चोट के चलते मैच से बाहर हो गए हैं।

ऐसे में प्लेइंग XI को लेकर टीम मैनेजमेंट का सिरदर्द बढ़ सकता है। इन सबके बीच टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर(wasim jafar) ने एक सीक्रेट मेसेज के जरिए टीम इंडिया के प्लेइंग XI को लेकर ट्वीट किया है। जाफर ने इसमें 11 तस्वीरें शेयर की हैं, जो बताती हैं कि कौन-कौन से खिलाड़ी प्लेइंग XI का हिस्सा हो सकते हैं।

My Playing XI for the first test🤓 #ENGvIND #decode pic.twitter.com/nFohm9cUpD

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) August 2, 2021