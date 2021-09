IND Vs ENG: आर अश्विन के लिए जो बात इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने लिखी, जीत लेगी सभी भारतवासियों का दिल

Ind Vs Eng: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच का आज पांचवा दिन (Fifth day) है। पलड़ा लगभग दोनों टीमों का भारी है। मैच के आखिरी दिन कोई भी इसे जीत लेने के ही इरादे से मैदान (Field) में उतरना चाहेगा।

मैच का पांचवां दिन काफी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि भारत को जीत के लिए जहां इंग्लैंड (England) के 10 विकेट चटकाने होंगे, वहीं मेजबान टीम जीत से अब 291 रन दूर है। भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 368 रनों का लक्ष्य (Target) दिया जवाब में मेजबान टीम ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक बिना विकेट गंवाए 77 रन बना लिए हैं।

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन का मानना है कि अगर इस मैच में अश्विन खेल रहे होते, तो इंग्लैंड के पास जीत का कोई मौका नहीं होता, लेकिन अश्विन(Ashwin) के नहीं होने से इंग्लैंड इस मैच को जीत सकता है।

What a Test match .. Genuine chance for both teams to win .. If Ashwin was playing England would have no chance .. Without they certainly have a chance .. What a GREAT test series this has been .. !! #ENGvIND

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) September 5, 2021