IND vs ENG: विदेशी धरती पर पहला टेस्ट शतक जड़ने के बाद युवराज सिंह ने शेयर की रोहित शर्मा की मजेदार फोटो, देख हो जायेंगे लोटपोट

Ind Vs Eng: इंग्लैंड (England) के खिलाफ लंदन के केनिंग्टन ओवल में खेले जा रहे चौथे टेस्ट के तीसरे दिन भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने जोरदार शतक जड़कर टीम को मुसीबत से बाहर निकाला।

उनके इस शतक की हर तरफ तारीफ हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे समय में शतक जड़ा, जब टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और दूसरा यह उनका विदेशी सरजमीं पर पहला टेस्ट(Test hundred) शतक है।

Because u just scored your first overseas hundred 😁👏🏽!! Hitman you beauty 👊🏽👊🏽 ⁦@ImRo45⁩ pic.twitter.com/tgzAziTRN9

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) September 4, 2021