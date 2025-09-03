IND vs KOR: आज सुपर-4 में भारत की कोरिया से होगी भिड़ंत, जानिए कब और कैसे देख पाएंगे लाइव मैच

India vs Korea, Hockey Asia Cup 2025: हॉकी एशिया कप 2025 में आज (3 सितंबर) से सुपर-4 के मुकाबले खेले जाने हैं। जिसमें पहला मैच मलेशिया और चीन के बीच खेला जाना है, जबकि दूसरे मैच में हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम का सामना कोरिया की टीम से होना है। भारत ने ग्रुप स्टेज में अपने तीनों मैच जीतकर सुपर-4 में जगह बनाई थी। आइये जानते हैं कि भारत बनाम कोरिया, सुपर-4 मुकाबला कब शुरू होगा और फैंस कहां मैच को लाइव देख सकेंगे।
हॉकी एशिया कप 2025 में भारत बनाम कोरिया सुपर-4 मैच कब खेला जाएगा?
हॉकी एशिया कप 2025 में भारत बनाम कोरिया सुपर-4 मैच बुधवार, 3 सितंबर 2025 को खेला जाएगा।
हॉकी एशिया कप 2025 में भारत बनाम कोरिया सुपर-4 मैच कहाँ खेला जाएगा?
हॉकी एशिया कप 2025 में भारत बनाम कोरिया सुपर-4 मैच बिहार के राजगीर स्थित राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा।
हॉकी एशिया कप 2025 में भारत बनाम कोरिया सुपर-4 मैच किस समय शुरू होगा?
हॉकी एशिया कप 2025 में भारत बनाम कोरिया सुपर-4 मैच भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे शुरू होगा।
हॉकी एशिया कप 2025 में भारत बनाम कोरिया सुपर-4 मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देख सकते हैं?
हॉकी एशिया कप 2025 में भारत बनाम कोरिया सुपर-4 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में SonyLiv ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
हॉकी एशिया कप 2025 में भारत बनाम कोरिया सुपर-4 मैच का प्रसारण कौन से टीवी चैनल करेंगे?
भारत बनाम जापान, हॉकी एशिया कप 2025 मैच का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा।