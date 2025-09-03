  1. हिन्दी समाचार
  2. खेल
  3. IND vs KOR: आज सुपर-4 में भारत की कोरिया से होगी भिड़ंत, जानिए कब और कैसे देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs KOR: आज सुपर-4 में भारत की कोरिया से होगी भिड़ंत, जानिए कब और कैसे देख पाएंगे लाइव मैच

India vs Korea, Hockey Asia Cup 2025: हॉकी एशिया कप 2025 में आज (3 सितंबर) से सुपर-4 के मुकाबले खेले जाने हैं। जिसमें पहला मैच मलेशिया और चीन के बीच खेला जाना है, जबकि दूसरे मैच में हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम का सामना कोरिया की टीम से होना है। भारत ने ग्रुप स्टेज में अपने तीनों मैच जीतकर सुपर-4 में जगह बनाई थी। आइये जानते हैं कि भारत बनाम कोरिया, सुपर-4 मुकाबला कब शुरू होगा और फैंस कहां मैच को लाइव देख सकेंगे।

By Abhimanyu 
Updated Date

India vs Korea, Hockey Asia Cup 2025: हॉकी एशिया कप 2025 में आज (3 सितंबर) से सुपर-4 के मुकाबले खेले जाने हैं। जिसमें पहला मैच मलेशिया और चीन के बीच खेला जाना है, जबकि दूसरे मैच में हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम का सामना कोरिया की टीम से होना है। भारत ने ग्रुप स्टेज में अपने तीनों मैच जीतकर सुपर-4 में जगह बनाई थी। आइये जानते हैं कि भारत बनाम कोरिया, सुपर-4 मुकाबला कब शुरू होगा और फैंस कहां मैच को लाइव देख सकेंगे।

पढ़ें :- Hero Asia Cup 2025 Schedule: एशियाई हॉकी महासंघ ने हीरो एशिया कप का शेड्यूल किया जारी; देखें- कब और कहां खेले जाएंगे मैच

हॉकी एशिया कप 2025 में भारत बनाम कोरिया सुपर-4 मैच कब खेला जाएगा?

हॉकी एशिया कप 2025 में भारत बनाम कोरिया सुपर-4 मैच बुधवार, 3 सितंबर 2025 को खेला जाएगा।

हॉकी एशिया कप 2025 में भारत बनाम कोरिया सुपर-4 मैच कहाँ खेला जाएगा?

हॉकी एशिया कप 2025 में भारत बनाम कोरिया सुपर-4 मैच बिहार के राजगीर स्थित राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा।

पढ़ें :- IND vs KOR : आज विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भारत की कोरिया से होगी भिड़ंत; जानें- कब और देख पाएंगे मैच

हॉकी एशिया कप 2025 में भारत बनाम कोरिया सुपर-4 मैच किस समय शुरू होगा?

हॉकी एशिया कप 2025 में भारत बनाम कोरिया सुपर-4 मैच भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे शुरू होगा।

हॉकी एशिया कप 2025 में भारत बनाम कोरिया सुपर-4 मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देख सकते हैं?

हॉकी एशिया कप 2025 में भारत बनाम कोरिया सुपर-4 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में SonyLiv ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

हॉकी एशिया कप 2025 में भारत बनाम कोरिया सुपर-4 मैच का प्रसारण कौन से टीवी चैनल करेंगे?

पढ़ें :- IND vs KOR: एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमी-फाइनल में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया, फाइनल में चीन से होगी टक्कर

भारत बनाम जापान, हॉकी एशिया कप 2025 मैच का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND vs KOR: आज सुपर-4 में भारत की कोरिया से होगी भिड़ंत, जानिए कब और कैसे देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs KOR: आज सुपर-4 में भारत की कोरिया से होगी भिड़ंत,...

BCCI ने टीम इंडिया के लीड स्पॉन्सर राइट्स के लिए मांगे आवेदन, रुचि रखने वालों के सामने रखीं ये शर्तें

BCCI ने टीम इंडिया के लीड स्पॉन्सर राइट्स के लिए मांगे आवेदन,...

ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन ने संभाली MPCA अध्यक्ष की कुर्सी, निर्विरोध चुने जाने पर कही ये बात

ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन ने संभाली MPCA अध्यक्ष की कुर्सी, निर्विरोध...

टेस्ट कप्तान शुभमन गिल बोले- बाढ़ से तबाह हुए अपने पंजाब को देखकर दिल टूट गया... मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूं

टेस्ट कप्तान शुभमन गिल बोले- बाढ़ से तबाह हुए अपने पंजाब को...

एशिया कप स्क्वाड में नहीं मिली जगह तो दिग्गज पाकिस्तानी बल्लेबाज ने क्रिकेट को कहा अलविदा

एशिया कप स्क्वाड में नहीं मिली जगह तो दिग्गज पाकिस्तानी बल्लेबाज ने...

Mitchell Starc Retirement: ऑस्ट्रेलिया के स्टार गेदबाज मिचेल स्टार्क ने टी20आई क्रिकेट से लिया संन्यास, टेस्ट और वनडे पर करेंगे फोकस

Mitchell Starc Retirement: ऑस्ट्रेलिया के स्टार गेदबाज मिचेल स्टार्क ने टी20आई क्रिकेट...