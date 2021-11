IND Vs NEW: टेस्ट सीरीज से हुए नजरअंदाज फिर खेली ‘तूफानी पारी’, फैन्स बोले- आप हार्दिक पांड्या से भी अच्छे ऑलराउंडर

IND Vs NEW: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज प्रस्तावित है। टी20 विश्वकप 2021(T20 World Cup 2021) टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद न्यूजीलैंड की टीम टी20 और टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने भारत के दौरे पर आने वाली है। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट को बीसीसीआई और चयनकर्ताओं ने भारतीय टीम में चुने जाने से एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज उनादकट(Jaydev Unadkat) घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद न तो उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज और न ही टेस्ट सीरीज के लिए और न ही दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारत-ए टीम में शामिल किया गया।

अपनी अनदेखी होने के बाद उनादकट ने शुक्रवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तूफानी खेलकर चयनकर्ताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसे देखकर फैन्स अब ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या(Hardik Pandya) से उनकी तुलना करने लगे हैं और साथ ही उन्हें पांड्या से बेहतर ऑलराउंडर बता रहे हैं। उनादकट ने शुक्रवार को हैदराबाद के खिलाफ 32 गेंदों पर 58 रनों की विस्फोटक पारी खेली। अपनी इस तेज तर्रार पारी में उन्होंने मोहम्मद सिराज जैसे बेहतरीन गेंदबाजों के खिलाफ तीन छक्के और चार चौके लगाए। उनादकट ने अपनी बल्लेबाजी(Batsman) का वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘एक और तेज गेंदबाज, जो बल्लेबाजी भी कर सकता है।’

Just another pace bowler who can bat.. 😉 pic.twitter.com/FlIEns2JB6

— Jaydev Unadkat (@JUnadkat) November 12, 2021