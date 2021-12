IND vs NZ 2nd Test: टीम इंडिया को लगा एक और बड़ा झटका, श्रेयस अय्यर हुए आउट

IND vs NZ 2nd Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। टीम इंडिया का स्कोर 150 रन से ज्याद हो गए हैं। वहीं, टीम इंडिया के चार विकेट गिर गया। चौथा झटका श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के रूप में लगा।

Much needed partnership for #TeamIndia.

50-run partnership comes up between @mayankcricket & @ShreyasIyer15

