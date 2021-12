IND vs NZ 2nd Test Live Score : अंपायर के विवादास्पद फैसले से विराट कोहली 0 पर आउट, कॉमेंटटर भी हैरान

मुंबई। IND vs NZ 2nd Test Live Score : मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड (IND v NZ 2nd Test) के खिलाफ जारी सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच की पहली पारी में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) विवादास्पद तरीके से आउट हुए है। बता दें कि कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को स्पिनर एजाज पटेल (Ajaj Patel) की गेंद पर थर्ड अंपायर ने एलबीडब्ल्यू आउट (LBW Out) दिया है।

Clearly see there was deviation. Ball hit bat first. Virat Kohli immediately take review. Third umpire doing such mistake. Nothing is going good for Virat Kohli. #IndvsNZtest #ViratKohli pic.twitter.com/P3Ugpa3rY3

— Arjit Gupta (@guptarjit) December 3, 2021