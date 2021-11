IND vs NZ: न्यूजीलैंड का सूपड़ा साफ करने के बाद हेड कोच राहुल द्रविड़ ने खिलाड़ियों को दी ये खास सलाह

नई दिल्ली। भारतीय कोच राहुल द्रविड़ ने अपनी नई भूमिका में शानदार शुरुआत करने पर खुशी जताई है, लेकिन साथ ही उन्होंने ​खिलाड़ियों को ज्यादा न उड़ने की सलाह दी है। भारत ने रविवार को ईडन गार्डन्स में खेले गए तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच(T20 International Match) में न्यूजीलैंड को 73 रन से हराकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया। द्रविड़ ने मैच के बाद कहा, ‘यह वास्तव में बहुत अच्छी सीरीज रही। प्रत्येक ने सीरीज के शुरू से अच्छा योगदान दिया। शानदार शुरुआत करके अच्छा लग रहा है लेकिन हम यथार्थवादी हैं और हमें अपने पांव जमीन(Ground) पर रखने की जरूरत है।

न्यूजीलैंड के लिये विश्व कप फाइनल के बाद छह दिन के अंदर तीन मैच खेलना आसान नहीं था। हमें अपने पांव जमीन पर रखकर नयी सीख लेकर आगे बढ़ना होगा।’ द्रविड़(Dravid) युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन से खुश दिखे जिन्होंने टीम में कई विकल्प मुहैया करा दिए हैं। भारतीय कोच(Indian Coach) ने कहा, ‘यह देखकर वास्तव में अच्छा लगा कि कुछ युवा खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। हमने उन खिलाड़ियों को मौका दिया जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में अधिक क्रिकेट नहीं खेली थी। यह देखकर वास्तव में अच्छा लगा कि हमारे पास अच्छे विकल्प हैं।’

