ट्रेनिंग सेशन में हेड कोच राहुल द्रविड़ को इस तरह गेंदबाजी करता देख फैंस उत्साहित , शेयर किया वीडियो

कानपुर। भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच गुरुवार से कानपुर में पहला टेस्ट खेला जाएगा। कानपुर टेस्ट मैच (Kanpur Test Match) में स्पिनर्स अहम रोल अदा कर सकते हैं। इसके लिए टीम इंडिया (Team India) के बल्लेबाज जमकर पसीना भी बहा रहे हैं।

🎥 That moment when #TeamIndia Head Coach Rahul Dravid rolled his arm over in the nets. 👍 👍 #INDvNZ @Paytm pic.twitter.com/97YzcKJBq3

बता दें कि न्यूजीलैंड (New Zealand) के स्पिनर्स भी खतरनाक हैं और इसका अंदाजा भारतीय बल्लेबाजों को पहले से है। इसको देखते हुए टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) खुद बल्लेबाजों को स्पिन गेंदबाजी करते दिखे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ट्रेनिंग सेशन में द्रविड़ को इस तरह गेंदबाजी करता देख फैंस भी उत्साहित नजर आए। उन्होंने इस वीडियो को खूब शेयर किया है।

Getting match ready 👌 👌#TeamIndia get into the groove for the first @Paytm #INDvNZ Test in Kanpur 🎥 🔽 pic.twitter.com/etYceLxAeD

