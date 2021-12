IND vs NZ Second Test: दूसरे टेस्ट में विराट के आने से जानिए टीम से कौन होगा बाहर?

IND vs NZ Second Test: भारत (India) और न्यूजीलैंड (New Zealand) के बीच दूसरे टेस्ट की शुरूआत कल यानी शुक्रवार से होगा। दूसरे टेस्ट मैच में विराट कोहली (Virat Kohli) की भी टीम में वापसी होगी। ऐसे में प्लेइंग इलेवन (playing XI) से कौन बाहर होगा, इस पर भी चर्चा होने लगी है। इसके साथ ही इसको लेकर भारतीय कोच के रूप राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) भी इसको लेकर संकट में नजर आ रहे हैं।