IND vs NZ T20 Live : भारत लखनऊ में खेलेगा करो या मरो मुकाबला, जानें कब-कहां और कैसे देखें लाइव?

IND vs NZ T20 Live : भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला रविवार को लखनऊ में खेला जाएगा। भारत के लिए यह करो या मरो मुकाबला है। इस मैच को गंवाने पर टीम इंडिया टी20 सीरीज (Team India T20 Series) भी गंवा देगी। पहले टी20 में न्यूजीलैंड ने 21 रन से जीत हासिल की थी।