IND vs SA: भारत ने टॉस जीतकर लिया पहले बल्लेबाजी का फैसला, टीम में नहीं हुआ कोई बदलाव

IND vs SA: भारत (India) और साउथ अफ्रीका के बीच आज दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। दूसरे मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। इसके साथ ही टीम में आज कोई बदलावा भी नहीं किया गया है। बता दें कि, पहले वनडे मैच में टीम इंडिया को 31 रनों से हार मिली थी।

