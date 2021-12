IND vs SA: जब बिना खाता खोले ही आउट हो गए पुजारा, फैंस ने इस तरह किया ट्रोल

IND vs SA: टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच आज से पहले टेस्ट मैच की शुरूआत हो गई है। पहले टेस्ट मैच में टीम की तरफ से अच्छी शुरूआत की गई है। दो विकेट खोकर ​टीम इंडिया 180 रन पार कर चुकी है। केएल राहुल और कप्तान विराट कोहली ​क्रिच पर जमे हुए हैं।

टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) इस बार भी कोई कमाल नहीं कर पाए और बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस लौट गए। मेजबान टीम के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ने उन्हें पहली गेंद पर अपने जाल में फंसा लिया। मयंक अग्रवाल के आउट होने के बाद चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) आए थे लेकिन वो बिना खाते खोले ही वापस पवेलियन लौट गए। वहीं, मयंक अग्रवाल 60 रनों की अच्छी पारी खेली।

