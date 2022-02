IND vs SL, 1st T20I Live Score : श्रीलंका ने जीता टॉस, किया पहले गेंदबाजी का फैसला

IND vs SL, 1st T20I Live Score : श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। अब भारतीय बल्लेबाजों पर बड़ा स्कोर खड़ा करने की जिम्मेदारी होगी। भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का गुरुवार को पहला मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत के लिए जहां दीपक हुड्डा अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू कर रहे हैं। तो वहीं संजू सैमसन, रवींद्र जडेजा जैसे प्लेयर्स भी टीम में लौटे हैं।ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी दाईं कलाई में दर्द की शिकायत की, जिससे उनकी बल्लेबाजी प्रभावित हो रही है। वह पहले टी20 मुकाबले में चयन के लिए उपलब्ध नहीं हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी जांच कर रही है।

भारत पहला टी20 प्लेइंग इलेवन: भारत की प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, दीपक हुड्डा, वेंकटेश अय्यर, रवींद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह।

1ST T20I. India XI: R Sharma (c), I Kishan (wk), S Iyer, S Samson, D Hooda, V Iyer, R Jadeja, H Patel, B Kumar, J Bumrah, Y Chahal https://t.co/2bnp2Q8Gn5 #INDvSL @Paytm

श्रीलंका पहला टी20 प्लेइंग इलेवन: श्रीलंका (प्लेइंग इलेवन): पथुम निसंका, कामिल मिशारा, चरिथ असलंका, दिनेश चांदीमल (विकेटकीपर), जनिथ लियानागे, दसुन शनाका (कप्तान), चमिका करुणारत्ने, जेफरी वेंडरसे, प्रवीण जयविक्रमा, दुष्मंता चमीरा, लाहिरु कुमारा।

1ST T20I. Sri Lanka XI: P Nissanka, K Mishara, C Asalanka, D Chandimal (wk), J Liyanage, D Shanaka (c), C Karunaratne, D Chameera, L Kumara, J Vandersay, P Jayawickrama https://t.co/2bnp2Q8Gn5 #INDvSL @Paytm

