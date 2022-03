IND vs SL 1st Test Live : जडेजा ने जड़ा पंजा, श्रीलंकाई शेर 174 रनों पर ढेर, टीम इंडिया को 400 रन की बढ़त

IND vs SL 1st Test Live : जडेजा ने जड़ा पंजा, श्रीलंकाई शेर 174 रनों पर ढेर, टीम इंडिया को 400 रन की बढ़त

IND vs SL 1st Test Live : Jadeja hit a paw, Sri Lankan Lions piled on 174 runs, Team India lead by 400 runs