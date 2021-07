IND vs SL 2nd ODI: टीम इंडिया की जीत पर जानिए क्या बोले विराट कोहली और रोहित शर्मा

नई दिल्ली। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने रोमांचक तरीके से तीन विकेट से जीत दर्ज की।

दीपक चाहर ने 69 रनों की नॉटआउट पारी खेली और श्रीलंका के जबड़े से जीत छीन ली। इस जीत के बाद विराट ने ट्विटर के जरिए शिखर धवन एंड कंपनी को जीत की बधाई दी। विराट ने इस जीत के लिए खासतौर पर दो खिलाड़ियों को क्रेडिट दिया।

Great win by the boys. From a tough situation to pull it off was an amazing effort. Great to watch. Well done DC and Surya. Tremendous knocks under pressure. 🇮🇳

— Virat Kohli (@imVkohli) July 20, 2021