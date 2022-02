IND vs SL 2nd T20I: धर्मशाला की ठिठुरती ठंड में देखें क्या पीते नजर आये भारतीय कप्तान रोहित शर्मा

नई दिल्ली। लखनऊ शहर में पहला टी20 मैच खेलने के बाद सीधे हिमाचल प्रदेश जैसे बर्फीले राज्य में शनिवार को ठिठुरती ठंड के बीच भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच खेला गया। ठंड न केवल मैदान के बाहर ​बल्कि ड्रेसिंग रूम के अंदर भी महसूस हुई।

इस ठिठुरती ठंड के बीच भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम में कॉफी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे थे। रोहित हॉट कॉफी पीते हुए कैमरे में कैद हो गए। कप्तान को जब पता चला कि दर्शक उन्हें टेलीविजन पर देख रहे हैं तो उन्होंने वहीं से कॉफी का निमंत्रण दे दिया।

Just what you need in the cold Dharamsala weather ☕️@ImRo45 pic.twitter.com/xUgz8W9ERR

— BCCI (@BCCI) February 26, 2022