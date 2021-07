IND vs SL: भारत-श्रीलंका सीरीज पर लगा कोरोना का ग्रहण, 13 जुलाई से नहीं होंगे मैच

नई दिल्ली। भारत और श्रीलंका के बीच 13 जुलाई से खेली जाने वाली सीरीज पर कोरोना का ग्रहण लग गया है। कोरोना संक्रमण के चलते सीरीज समय से नहीं शुरू हो पायेगी। श्रीलंका टीम के डाटा एनालिस्ट और बैटिंग कोच पॉजिटिव आए हैं। ऐसे में सीरीज के कार्यक्रम को री-शेड्यूल किया जा रहा है। पहले वनडे सीरीज 13 जुलाई से शुरू होनी थी। अब इसे 17 जुलाई से शुरू किया जा सकता है। दौरे पर टीम इंडिया को तीन वनडे और तीन मैच मैच की सीरीज खेलनी है। शिखर धवन के नेतृत्व में जूनियर टीम यहां आई हुई है। वहीं, श्रीलंका दौरे पर राहुल द्रविड टीम के कोच हैं।

BREAKING: The #SLvIND series is set to be pushed back after two of Sri Lanka's support staff tested positive for Covid-19, forcing their squad into a longer isolation period.

The ODIs will now take place on July 17, 19 and 21, with the T20Is on July 24, 25 and 27 pic.twitter.com/vbianw1c21

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) July 9, 2021