IND Vs SRI: पूर्व क्रिकेटर ने की इस स्पिनर की पैरवी,कहा मौका दिया जाए पूरे विश्व के बल्लेबाजों को करेगा एक दिन परेशान

IND Vs SRI: भारत और श्रीलंका(India Vs Srilanka) के बीच जारी लिमिटेड(Limited Over) ओवर की सीरीज में मिस्ट्री(Mystery SpiNner) स्पिनर वरुण चक्रवर्ती (varun Charwarti)ने अभी तक अपने प्रदर्शन से काफी प्रभावित किया है। टीम इंडिया के सीनियर स्पिनर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh)ने वरुण की जमकर तारीफ की है और कहा है कि अगर टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करना है, तो इस स्पिनर को जरूर टीम में शामिल किया जाना चाहिए। भज्जी ने एक किस्सा भी सुनाया कि कैसे वरुण चक्रवर्ती नेट सेशन के दौरान महेंद्र सिंह धोनी (mahendra singh dhoni)को काफी परेशान कर चुके हैं।

भज्जी ने पर कहा, ‘मुझे लगता है कि वह टी20 वर्ल्ड कप(Twenty World Cup) में खेलने लायक खिलाड़ी हैं क्योंकि उनके अंदर सारी खूबिया(Qualisties) हैं। वह विकेट ले सकते हैं, रनों पर अंकुश लगा सकते हैं, पावरप्ले(power Play) में गेंदबाजी कर सकते हैं और यहां तक कि डेथ ओवरों(Death Over) में भी गेंदबाजी कर सकते हैं। भज्जी ने आगे कहा, ‘मैंने जब वरुण को पहली बार गेंदबाजी करते देखा था, तब वह चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के नेट सेशन में गेंदबाजी कर रहे थे। धोनी सभी तेज गेंदबाजों और स्पिनरों की गेंद पर छक्के लगा रहे थे, लेकिन जब वरुण गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने धोनी को हर तरह से परेशान किया और काफी बार आउट भी किया।