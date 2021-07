IND Vs SRI: जानें किस खिलाड़ी पर भड़के फैंस, कहा- ना बैटिंग आती है ना डीआरएस लेने

IND Vs SRI: भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। सीरीज के दूसरे मैच में विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में संजू सैमसन(Sanju Samson as wicketkeeper batsman) खेले और उनके प्रदर्शन से फैन्स(fans) काफी खफा नजर आ रहे हैं। सैमसन ने कुलदीप (Kuldeep)की एक गेंद पर एलबीडब्ल्यू की (LBW)अपील के बाद डीआरएस(DRS) नहीं लेने का सुझाव दिया और इसका खामियाजा टीम इंडिया(Team India) को उठाना पड़ा।

Surely Sanju Samson is no way ready for international cricket. Not reliable with bat…fumbles in crunch situation with gloves and poor with DRS assistance as well … #SLvIND

— shah_jinesh86 (@ShahJiny) July 28, 2021