Ind vs WI 1st T20I : भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टी-20 आज, जाने कब और कहां देख पाएंगे फ्री लाइव मैच

Ind vs WI 1st T20I : वेस्टइंडीज बनाम भारत, पांच मैचों की टी-20 सीरीज (West Indies vs India T20 Series) का आगाज आज गुरुवार यानी 3 अगस्त से होने जा रहा है। इस सीरीज में भारतीय टीम की कमान हार्दिक पाण्ड्या के हाथों में होगी। पहला मैच (West Indies vs India, 1st T20I) त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार यह मैच शाम 8 बजे शुरू होगा।

टीम सीरीज के लिए दोनों टीमों का स्क्वाड

वेस्टइंडीज स्क्वाड : निकोलस पूरन (विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल (कप्तान), काइल मेयर्स, जॉनसन चार्ल्स, शाई होप, शिमरोन हेटमायर, जेसन होल्डर, अकील होसेन, अल्ज़ारी जोसेफ, ओबेड मैककॉय, ओशेन थॉमस, ब्रैंडन किंग, ओडियन स्मिथ, रोस्टन चेज़, रोमारियो शेफर्ड।

भारत स्क्वाड : ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, मुकेश कुमार, कुलदीप यादव, अवेश खान, रवि बिश्नोई, तिलक वर्मा।

यहां पर देख पाएंगे मैच

वेस्टइंडीज बनाम भारत पहला टी-20 मैच (Ind vs WI 1st T20I) भारतीय समयानुसार 3 अगस्त 2023 को शाम 8:00 बजे शुरू होगा। इसके लिए टॉस शाम 7:30 बजे होगा। इस मैच को दूरदर्शन स्पोर्ट्स चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioCinema ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।