Independence Day: भारतीय खिलाड़ियों ने स्वतंत्रता दिवस पर दी देशवासियों को बधाई

Independence Day: देश में आज हर कोई स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मना रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने भी अपने अंदाज में आज स्वतंत्रता दिवस मनाया है। भारतीय खिलाड़ियों ने भी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकमानाएं दी हैं।

75 glorious years. Proud to be an Indian. Happy Independence Day to all. Jai Hind. 🇮🇳

