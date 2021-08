Independance Day 2021 : पीएम मोदी बोले- ‘New Education Policy’ बनेगी गरीबी से जंग का हथियार

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने 75वें स्वतंत्रता दिवस (75th independence day) के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति (New Education Policy) गरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए बनाई गई है। उन्होंने कहा कि भाषा के चलते टैलेंट पिंजरे में बंधा (Talent Tied in Cage Due to Language) था। इस मुक्त करने के लिए यह नीति देश में लागू की गई है।