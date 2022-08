IndependenceDay2022 : पाक संगीतकार ने भारत को स्वतंत्रता दिवस पर दिया खास तोहफा, रबाबी पर बजाया ‘जन गण मन’, देखें Viral Video

#IndependenceDay2022 : लोग कहते हैं कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती और कोई सरहद इसे नहीं रोक सकती है। संगीतकार हमेशा अपने संगीत के जरिए देशों को करीब लाने की कोशिश करते रहे हैं। यही वजह है कि भारत के गीत पाकिस्तान में और पाकिस्तान के गीत भारत में खूब सुने जाते हैं। अब एक पाकिस्तानी संगीतकार ने भारत को उसके स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खास गिफ्ट दिया है जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल है।

देखें वीडियो-

Here’s a gift for my viewers across the border. 🇵🇰🇮🇳 pic.twitter.com/apEcPN9EnN

— Siyal Khan (@siyaltunes) August 14, 2022