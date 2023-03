India and Australia ODI Series: टीम इंडिया के गेंदबाजों के आगे ढेर हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज, भारत को 189 रन का लक्ष्य

India and Australia ODI Series: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। वनडे सीरीज में भारत ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है। कप्तान हार्दिक पांड्या का ये फैसला सही साबित हुई। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी के साथ रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने बेहतरीन गेंदबाजी की। ऑस्ट्रेलिया की टीम 188 रन पर आल आउट हो गई। ऐसे में टीम इंडिया को जीत के लिए 189 रन चाहिए।

