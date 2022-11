India and New Zealand: न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 मैच से पहले नेट्स पर संजू-पंत ने लगाए बेहतरीन शॉट्स, देखिए Video

India and New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज की शुरूआत होने जा रही है। तीन मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन के मैदान में खेला जाएगा। इस मैच में टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। विराट कोहली, रोहित शर्मा और लोकेश राहुल जैसे खिलाड़ी इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं। इन खिलाड़ियों के टीम में नहीं होने से कई युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है। ऐसे में युवा खिलाड़ियों के पास टीम में जगह बनाने का बेहतर मौका है।

नेट्स पर जमकर कर रहे बल्लेबाजी

न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले भारतीय खिलाड़ी जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेट्स पर भी भारतीय खिलाड़ी जमकर आक्रामक शॉट्स का अभ्यास कर रहे हैं। बीसीसीआई ने अभ्यास सत्र का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सभी बल्लेबाज बेहतरीन शॉट खेलते हु दिख रहे हैं। सबसे पहले ईशान किशन बड़े शॉट खेलते दिखाई देते हैं फिर ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर भी अच्छे शॉट लगाते हैं। अंत में संजू सैमसन भी बड़े शॉट खेलते हैं।

