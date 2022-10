India and South Africa: साउथ अफ्रीका के चार विकेट गिरे, भारत की तरफ से हो रही है अच्छी गेंदबाजी

India and South Africa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे मैच की शुरूआत हो गई है। पहला मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है। टीम इंडिया की तरफ से अभी तक अच्छी गेंदबाजी की गई है। साउथ अफ्रीका के चार खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। खबर लिखे जाने तक साउथ अफ्रीका ने 27 ओवर में 145 रन बना लिए हैं।

40 ओवर का होगा मैच

बारिश के कारण पहला वनडे मैच 40 ओवर का खेला जाएगा। एक गेंदबाज अधिकतक आठ ओवर फेंक सकेगा। पहला और तीसरा पावरप्ले आठ ओवर का होगा, जबकि दूसरा पावरप्ले 24 ओवर का होगा। भारत के कप्तान शिखर धवन ने प्लेइंग इलेवन में ऋतुराज गायकवाड़ और रवि बिश्नोई को अपना पदार्पण मैच खेलने का मौका दिया है, वहीं दक्षिण अफ्रीका ने अपने चोटग्रस्त खिलाड़ी ड्वेन प्रिटोरियस के स्थान पर मार्को जैनसेन को अंतिम एकादश में शामिल किया है।

Absolute Beaut! 🙌 🙌@imkuldeep18 gets Aiden Markram out with a ripper! 👍 👍 #TeamIndia

