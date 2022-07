India and West Indies: संजू सैमसन ने किया ऐसा काम की हर तरफ हो रही तारीफ, जानिए पूरा मामला

India and West Indies: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरूआत हो गई है। इस वनडे सीरीज का पहला मैच शुक्रवार को खेला गया। पहले मैच को टीम इंडिया ने जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 308 रनों का लक्ष्य दिया था। इस स्कोर का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने 50 ओवर में 305 रन बनाए। टीम इंडिया की तरफ से धवन से 97 रनों की पारी खेली। मैच में जीत के बाद मोहम्मद सिराज ने महफिल लूटी।

Sanju Samson’s stop was the difference in the end. 100% boundary. And that would’ve been Game Windies.

— Aakash Chopra (@cricketaakash) July 22, 2022