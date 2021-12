Mumbai Test में जीत के साथ भारत आईसीसी रैंकिंग में फिर बना नंबर 1

मुंबई। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की अगुवाई में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में 372 रनों से शानदार जीत दर्ज की है। इसके साथ आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग बड़ी छलांग लगाते हुए भारत नंबर 1 स्थान पर वापस आ गया है।

🔝

India are back to the No.1 spot in the @MRFWorldwide ICC Men’s Test Team Rankings.#INDvNZ pic.twitter.com/TjI5W7eWmq

— ICC (@ICC) December 6, 2021