India Australia Meet:भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वार्ता जारी, दोनों देशों के प्रतिनिधि मौजूद

India Australia Meet: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ‘2+2’ मंत्रिस्तरीय बैठक नई दिल्ली में हो रही है। वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( Rajnath Singh ) और विदेश मंत्री एस जयशंकर ( EAM S Jaishankar ) कर रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पक्ष का प्रतिनिधित्व पायने और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच रिश्तों में काफी नजदीकी आई है।

खबरों के अनुसार, व्यापक रणनीतिक साझेदारी के आधार पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति की तारीफ करते हुए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मानव रहित वाहनों के क्षेत्र में नए क्षेत्रों की खोज कर रहे हैं। नई दिल्ली में चल रही भारत-ऑस्ट्रेलिया 2 + 2 मंत्रिस्तरीय वार्ती में राजनाथ सिंह ने कहा, ‘प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन के बीच जून 2020 में वर्चुअल लीडर की शिखर वार्ता के दौरान हम व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर पहुंचे।

The inaugural ‘2+2’ Ministerial level meeting between India and Australia is being held in New Delhi. pic.twitter.com/ZFfcOMIrHV

