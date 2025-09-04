Moscow International Book Fair :  मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत ने प्रदर्शित की 2500 से अधिक पुस्तकें

Moscow International Book Fair : 38वें मॉस्को अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले (MIBF) में भारत कई भारतीय भाषाओं में 2,500 से अधिक पुस्तकों का प्रदर्शन कर रहा है। इस पुस्तक मेले में भारत को इस वर्ष मुख्य अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। बुधवार को यहां शुरू हुए ऐतिहासिक सोवियत काल के वीडीएनकेएच प्रदर्शनी मैदान में 7 सितंबर तक आयोजित होने वाले पांच दिवसीय मेले में केंद्रीय मंडप आवंटित किया गया है।

नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी) ने 50 से अधिक भारतीय प्रकाशन गृहों को एक साथ लाया है, जो “भारत पढ़ें और खोजें” थीम के तहत अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, तमिल और अन्य भारतीय भाषाओं में कई बच्चों की पुस्तकों के रूसी अनुवादों के साथ-साथ रचनाएँ प्रस्तुत कर रहे हैं।

भारतीय मंडप का उद्घाटन करते हुए, राजदूत विनय कुमार ने कहा कि भारत 7.5-8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के साथ एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, और उन्होंने देश की समृद्ध पठन संस्कृति को रेखांकित किया।

भारतीय मंडप 50 से अधिक पैनल चर्चाओं और कार्यक्रमों का आयोजन करेगा, इसमें एक इंटरैक्टिव सेंटर, एक ध्यान कक्ष और भारतीय कला, साहित्य, सिनेमा, भोजन और पर्यटन पर समर्पित क्षेत्र भी शामिल हैं।

इस मेले में रूस और बेलारूस, ईरान, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और उत्तर कोरिया जैसे देशों के 300 से ज़्यादा प्रकाशक और वितरक शामिल हुए हैं।