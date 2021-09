भारत के अंदर किसी भी चुनौती का सामना करने की है क्षमता : Rajnath Singh

राजस्थान। बाड़मेर में हाइवे किनारे बने एयरस्ट्रिप का गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defense Minister Rajnath Singh) और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Road Transport Minister Nitin Gadkari )ने उद्घाटन किया है। हरक्यूलिस विमान की लैंडिंग (Hercules plane landing) के साथ इसके साथ उद्घाटन हुआ। बता दें कि ये एयरस्ट्रिप (Airstrip) पाकिस्तान की सीमा के पास बनाई गई है और सामरिक लिहाज से काफी अहम है। हरक्यूलिस विमान की लैंडिंग (Hercules plane landing) के बाद भारतीय वायुसेना के( Indian Air Force ) लड़ाकू विमान ने टच डाउन किया।

Emergency Landing Facility on Satta-Gandhav stretch of NH-925A near Barmer is being inaugurated. Watch https://t.co/MykNONmJQX

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 9, 2021