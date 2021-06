LIVE: पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन- कोरोना महामारी की दूसरी लड़ाई के बीच भारत बहुत बड़ी पीड़ा से गुजर रहा है...

नई दिल्ली। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। कोरोना महामारी की दूसरी लड़ाई के बीच भारत बहुत बड़ी पीड़ा से गुजर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी महामारी 100 साल में नहीं आई है। उन्होंने कहा कि इस समय देश ने कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ी जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले डेढ़ साल में हेल्थकेयर स्ट्रक्चर को बढ़ाया है। मेडिकल ऑक्सीजन की इतनी कमी कभी नहीं हुई, सेना की तीनों टुकड़ियों को लगाया गया और दुनिया के हर कोने से जो कुछ लाया जा सकता था, वह किया गया।

My address to the nation. Watch. https://t.co/f9X2aeMiBH

— Narendra Modi (@narendramodi) June 7, 2021