India Squad Announced: श्रेयस अय्यर को मिली टीम की कप्तानी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान

India A Squad Announced: बीसीसीआई की सीनियर पुरुष चयन समिति ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दो मल्टी डे मैचों के लिए इंडिया ए टीम की घोषणा है। इस सीरीज में इंडिया ए टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर को सौंपी गयी है। जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को उपकप्तान बनाया गया है।

बीसीसीआई के अनुसार, केएल राहुल और मोहम्मद सिराज को दूसरे बहु-दिवसीय मैच के लिए टीम में शामिल किया जाएगा और वे पहले बहु-दिवसीय मैच के बाद टीम में शामिल दो खिलाड़ियों की जगह लेंगे। यह श्रृंखला 16 सितंबर, 2025 से शुरू होगी और दूसरा बहु-दिवसीय मैच 23 सितंबर, 2025 से शुरू होगा। दोनों मैच लखनऊ में होंगे। मल्टी डे मैचों के बाद तीन एक दिवसीय मैच होंगे, जो क्रमशः 30 सितंबर, 2025, 3 अक्टूबर, 2025 और 5 अक्टूबर, 2025 को कानपुर में खेले जाएंगे।

इंडिया ए टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, एन जगदीशन (विकेट कीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (उपकप्तान और विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, हर्ष दुबे, आयुष बदोनी, नितीश कुमार रेड्डी, तनुश कोटियन, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, खलील अहमद, मानव सुथार, यश ठाकुर

इंडिया ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए, मल्टी डे सीरीज शेड्यूल

पहला मल्टी डे मैच मंगलवार 16-सितंबर-25 से शुक्रवार 19-सितंबर-25: सुबह 09:30 लखनऊ

दूसरा मल्टी डे मैच मंगलवार 23-सितंबर-25 से शुक्रवार 26-सितंबर-25: सुबह 09:30 लखनऊ