IND vs AUS : तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज आज से, जानें चहल-कुलदीप और सुंदर में से किसे मिलेगा Playing-11 में मौका?

मुंबई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की नेतृत्व क्षमता की परख होगी और भारत की विश्व कप की तैयारियां भारतीय टीम के फोकस पर रहेंगी। डे-नाइट मैच में नियमित कप्तान रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में हार्दिक पांड्या टीम की कमान संभालेंगे।

रोहित शर्मा पारिवारिक कारणों के चलते वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले पहले वनडे के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। कप्तान के रूप में यह हार्दिक का पहला वनडे होगा। हालांकि, टी-20 में वह टीम की नियमित कमान संभाल रहे हैं। बाकी दो वनडे के लिए भी उन्हें उपकप्तान नियुक्त किया गया है। वानखेड़े स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक चार वनडे मैच हुए हैं, जिनमें से तीन में ऑस्ट्रेलिया जीतने में सफल रहा है।

छह वनडे से चल रहा टीम इंडिया का विजयरथ

भारतीय टीम ने चार टेस्ट मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया टीम को 2-1 से हराया है और जून में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। यह वनडे सीरीज इस साल अक्तूबर-नवंबर में भारत की मेजबानी में होने वाले वनडे विश्व कप के लिए महत्वपूर्ण है।

पिछली बार भारत ने 2011 में वनडे विश्व कप की मेजबानी की थी और भारतीय टीम महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में खिताब जीतने में सफल रही थी। इस बार यही उम्मीद मौजूदा भारतीय टीम से की जा रही है। इस साल वनडे में भारत ने अपने घरेलू मैदान में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ दो विभिन्न सीरीज में छह मैच खेले हैं और सभी में जीत हासिल की है।

कुलदीप-चहल को मिलेगा मौका?

भारतीय टीम ने एक दिन अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया था जिसमें कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल ने लय में गेंदबाजी की थी। दोनों स्पिनर भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के प्रमुख हथियार हैं। दोनों विकेट लेने में सक्षम हैं और सफेद गेंद से उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा स्क्वॉड में चार स्पिनर्स हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि चहल, कुलदीप और वॉशिंगटन सुंदर में से किसे मौका मिलता है। सुदंर गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी कमाल दिखा सकते हैं। रवींद्र जडेजा का खेलना तय माना जा रहा है।

#TeamIndia trained at the Wankhede Stadium ahead of the 1st ODI against Australia.

Snapshots from the same 📸📸#INDvAUS pic.twitter.com/UuaBhjbCaC

— BCCI (@BCCI) March 16, 2023