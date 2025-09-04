  1. हिन्दी समाचार
  3. India vs China: आज एशिया कप में भारत का चीन से जीतना हर हाल में जरूरी, जानें- कब और कैसे देख पाएंगे लाइव मैच

India vs China, Hockey Asia Cup 2025: भारत और कोरिया के बीच बुधवार को खेला गया हॉकी एशिया कप का सुपर-4 मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। जिसके बाद दोनों टीमों के बीच एक-एक अंक बांट दिये गए। ऐसे में आज (गुरुवार) को भारत के लिए चीन के खिलाफ मुकाबला काफी अहम हो गया है। मेजबान टीम को हर हाल में यह मुकाबला जीतना होगा, नहीं तो उनके लिए फाइनल की राह मुश्किल हो जाएगी। आइये जानते हैं कि भारत बनाम चीन, हॉकी एशिया कप का सुपर-4 मुकाबला कब खेला जाएगा और इसे फैंस कैसे लाइव देख सकेंगे-

By Abhimanyu 
Updated Date

हॉकी एशिया कप 2025 में भारत बनाम चीन सुपर-4 मैच कब खेला जाएगा?

हॉकी एशिया कप 2025 में भारत बनाम चीन सुपर-4 मैच गुरुवार, 4 सितंबर 2025 को खेला जाएगा।

हॉकी एशिया कप 2025 में भारत बनाम चीन सुपर-4 मैच कहाँ खेला जाएगा?

हॉकी एशिया कप 2025 में भारत बनाम चीन सुपर-4 मैच बिहार के राजगीर स्थित राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा।

हॉकी एशिया कप 2025 में भारत बनाम चीन सुपर-4 मैच किस समय शुरू होगा?

हॉकी एशिया कप 2025 में भारत बनाम चीन सुपर-4 मैच भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे शुरू होगा।

हॉकी एशिया कप 2025 में भारत बनाम चीन सुपर-4 मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देख सकते हैं?

हॉकी एशिया कप 2025 में भारत बनाम चीन सुपर-4 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में SonyLiv ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

हॉकी एशिया कप 2025 में भारत बनाम चीन सुपर-4 मैच का प्रसारण कौन से टीवी चैनल करेंगे?

हॉकी एशिया कप 2025 में भारत बनाम चीन सुपर-4 मैच का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा।

